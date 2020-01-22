Опоры нового путепровода начали строить в Мытищах. Дорога соединит две части города
Путепровод будет проходить над железнодорожными путями Ярославского направления. Благодаря дороге пробки в Мытищах сократятся, к тому же появится новый выезд из города.
«В настоящий момент завершается устройство опор путепровода и продолжается сборка металлоконструкций. Общий их вес составит порядка 930 тонн, — рассказал Алексей Гержик. — В апреле планируется приступить к надвижке пролетного строения над железной дорогой».
Строят путепровод с октября 2018 года. Протяженность дороги составит два километра. Планируется, что по путепроводу будет проезжать около 50 тысяч машин за сутки.
Работы по монтажу пролета планируют завершить в августе. Саму дорогу откроют в 2021 году. Строительство ведется по программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».