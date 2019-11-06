Участковый стал доступнее. Опорный пункт полиции открылся во Фрязине

Опорный пункт полиции открылся во Фрязине. Теперь людям, которые раньше ездили на прием к участковому в помещение городского отдела полиции, станет намного удобнее, ведь задача каждого участкового — быть ближе к народу и первым приходить на помощь гражданам. В следующем году планируется открытие еще одного такого пункта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участковый с напарником — в таком составе начнут принимать жителей Фрязино сотрудники внутренних дел в новом опорном пункте полиции. Его открытия ждали как жители, так и сами блюстители порядка.

Алина Юсупова работает в участковой службе уже 11 лет. На ее участке более 7 тысяч человек. Сколько горожан приходило со своими проблемами — и не перечесть: приходилось решать и земельные вопросы, и вопросы мошеннического характера, случались и курьезные истории.

Новые обращения граждан участковая Алина Юсупова со своим напарником будет рассматривать уже в новом пункте полиции. Это помещение площадью более 33 квадратных метров. И здесь стало не только просторнее, теперь в распоряжении полицейских находятся современные средства связи, офисная техника и компьютеры.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

«Открытие пункта полиции, безусловно, важное событие. Теперь фрязинцам будет проще решить проблемные вопросы, а мы всегда готовы оказать необходимую помощь и поддержку каждому жителю Фрязина», — заверила Алина Юсупова.

Начальник службы участковых отдела полиции городского округа Фрязино МВД России «Щелковское» Александр Фролов также обозначил среди главных достоинств нового опорного пункта доступность для жителей: «Чтобы жители не ходили в отдел полиции, а приходили в опорный пункт, и могли всегда обратиться к участковому. Участковый на участке ближе к народу. Чтобы проще было помогать людям».

И действительно, раньше жители обращались к участковым, которые находились в помещении отдела полиции — это далеко и неудобно. С открытием опорного пункта проблема исчезнет. Для организации участкового пункта администрация городского округа Фрязино передала в безвозмездное пользование отделу полиции нежилое помещение.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

Глава городского округа Фрязино Константин Бочаров отметил, что участковый пункт полиции — это подарок к профессиональному празднику сотрудников внутренних дел.

«Раньше участковые работали на базе отдела полиции по городскому округу. Теперь к ним будет проще попасть, да и сами участковые смогут эффективнее выстроить работу с жителями. В следующем году планируем открыть еще один участковый пункт», — сказал Константин Бочаров.

В новом помещении участкового пункта полиции созданы все условия для комфортного приема граждан. Там есть информационный стенд, оборудованы места для ожидания и приема, кабинет для работы участкового уполномоченного полиции с людьми. Для маломобильных групп населения предусмотрен пандус.