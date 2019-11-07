Опорный пункт полиции открылся в микрорайоне Видного. Теперь в Купелинке безопаснее

В микрорайоне Купелинка Видного по просьбам жителей открылся опорный пункт полиции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

Новый участковый пункт полиции в Купелинке — важное событие для жителей новой и быстро растущей территории. Глава Ленинского городского округа Валерий Венцаль подчеркнул, что в новых микрорайонах подмосковных городов должна быть создана инфраструктура для обеспечения безопасности населения, в том числе — опорные пункты полиции.

Только за последний год в муниципальное Управление МВД переданы помещения для работы участковых в жилых комплексах «Государев Дом», «Бутово Парк» и «Восточное Бутово» в Булатникове. До конца 2019 года планируется передать помещение для работы участкового в микрорайоне «Пригород Лесное» в Молокове. Такая практика является эффективным инструментом профилактики правонарушений.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Мама троих детей Вероника Абрамова рассказала, что лично обращалась к окружному депутату, чтобы вопрос с опорным пунктом решился быстрее. «Нас услышали, и теперь мы будем знать, что пока взрослые на работе, наши дети под наблюдением», — поделилась Вероника Абрамова.

Участковый уполномоченный полиции опорного пункта микрорайона Купелинка Артем Милякин уточнил, что сам опорный пункт расположен на первом этаже жилого дома и по своей технической оснащенности отвечает всем современным требованиям.

«Это в полной мере позволит обеспечить комфортные условия для работы сотрудников полиции: просторные светлые помещения оборудованы всем необходимым для приема тех, кому нужна помощь. Теперь наша основная задача — со своей стороны сделать все, чтоб порядок в микрорайоне был налажен», — сказал Артем Милякин.

Председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко также прокомментировал появление нового опорного пункта полиции: «Наши жены и дети должны быть в безопасности. Из-за быстрого развития муниципалитета очень важной составляющей качества жизни является наличие опорных пунктов полиции в новых микрорайонах. Это просьба наших жителей, и мы знаем, что такая мера способствует снижению преступности».

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Еще одной составляющей инфраструктуры безопасности станет видеонаблюдение. В Ленинском городском округе к системе «Безопасный регион» уже подключены более 800 видеокамер.

Камерами видеонаблюдения оборудованы места массового пребывания людей — парки, центральные площади и перекрестки, въезды в город и микрорайоны, а также социально значимые объекты — детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта. В 2019 году камерами видеонаблюдения также оборудуются входные группы подъездов многоквартирных домов.