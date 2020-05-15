Оплату взносов на капитальный ремонт отменили в Подмосковье до июля

Так, в платежках за май и июнь будет исключена строка «взнос на капитальный ремонт». Начисление и сбор средств за эти два месяца и за апрель производить не станут, сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

«Обращаю внимание жителей, что в платежных документах за апрель могли быть доначисления только в случае имеющейся задолженности у собственника в период до 1 апреля этого года, в том числе доначисления за предыдущие периоды», — сказал он.

В платежках за июль уже возобновят начисления взносов. Там также отразят задолженности собственников помещений, если они образовались до 1 апреля. Их оплату, благодаря новой мере поддержки, отсрочили на три месяца.

А согласно постановлению правительства России, производить начисление пени за просрочку оплаты взносов и их взыскание не будут до 1 января 2021 года.

«В условиях введенного режима повышенной готовности данная норма будет особенно актуальна для тех жителей, которые еще не привыкли вносить плату дистанционно через интернет», — рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Валерий Николов.

Напомним, что мораторий на взимание взносов на капремонт с собственников помещений, расположенных в подмосковных многоквартирных домах, с 1 апреля по 30 июня ввел губернатор Андрей Воробьев.