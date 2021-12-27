Оплату картой «Тройка» подключили еще в тысяче автобусов Подмосковья

В Подмосковье к карте «Тройка» подключили еще 1100 автобусов. Теперь в рамках единой билетной системы в регионе работают свыше четырех тысяч транспортных средств «Мострансавто».

Автобусы, подключенные к системе «Тройки», оборудованы стационарными терминалами. Также в ряде транспортных средств оплатить поездку можно через мобильный терминал. В салонах автобусов размещены специальные информационные стикеры, которые объясняют, как пользоваться новинкой.

Предполагается, что в рамках распространения билетной системы в транспорте Подмосковья волонтеры раздадут пассажирам порядка пяти тысяч карт «Тройка». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, оплачивать поездку таким образом очень удобно и выгодно.

«Ежедневно миллионы пассажиров Подмосковья приезжают в столицу на учебу, работу, по делам. Поэтому, конечно, для них возможность оплаты проезда картой „Тройка“ — это привычно, выгодно и удобно. Уже сейчас жители Подмосковья могут оплачивать проезд картой „Тройка“ в более четырех тысяч транспортных средствах по всему Подмосковью». — отметил Ликсутов.

По его словам, в 2022 году планируется подключить к билетной системе еще более девяти тысяч транспортных средств региона, а в дальнейшем — ввести оплату картой «Тройка» на всех маршрутах Московской области.

Единую билетную систему запустили в Московской области в феврале 2021 года. Она появилась более чем на 700 маршрутах. С июля для пользователей карт «Тройка» начала действовать программа лояльности, она позволяет ежемесячно экономить на поездках в автобусах от 7% до 35%.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт в Подмосковье будет ходить в ночь с 31 декабря на 1 января до 03:00. Кроме того, с 25 по 31 декабря на общественном транспорте действует специальное расписание. На 1, 2, 7, 8 и 9 января будет введен график воскресного дня, а в остальные дни транспорт будет ходить по маршруту по расписанию субботы.