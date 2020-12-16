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    16 декабря 2020, 10:05

    Жители Подмосковья смогут оплатить коммуналку на портале госуслуг

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Жители Подмосковья смогут оплатить коммунальные услуги и передать показания счетчиков новым онлайн-способом. Для этого заработал специальный сервис. Он появился на областном портале госуслуг.
    Жители Подмосковья смогут оплатить коммуналку на портале госуслуг

    Там жителям удастся оплатить услуги 25 поставщиков ЖКУ. Это отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

    Теперь 6,3 миллиона пользователей, имеющих учетную запись на портале, могут лишь за пару кликов внести показания счетчиков и оплатить текущий счет ЖКХ

    Максим Рымар.

    Через онлайн-сервис можно будет узнать и о задолженности за коммуналку. По словам министра, областной портал постоянно расширяет список услуг и сервисов.

    Жители Подмосковья смогут оплатить коммуналку на портале госуслуг | Изображение 1

    Воспользоваться нововведением удастся в разделе «Оплата ЖКХ». Там откроется окно, в котором потребуется выбрать поставщика услуг и указать номер лицевого счета.

    Платежная система сама загрузит необходимую информацию пользователя за месяц, а также все сведения о долгах, если они есть.

    В Подмосковье онлайн можно получить 194 государственные услуги. С января на региональный портал обратились уже 4,4 миллиона жителей Подмосковья.