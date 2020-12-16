Жители Подмосковья смогут оплатить коммуналку на портале госуслуг

Там жителям удастся оплатить услуги 25 поставщиков ЖКУ. Это отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Теперь 6,3 миллиона пользователей, имеющих учетную запись на портале, могут лишь за пару кликов внести показания счетчиков и оплатить текущий счет ЖКХ Максим Рымар.

Через онлайн-сервис можно будет узнать и о задолженности за коммуналку. По словам министра, областной портал постоянно расширяет список услуг и сервисов.

Воспользоваться нововведением удастся в разделе «Оплата ЖКХ». Там откроется окно, в котором потребуется выбрать поставщика услуг и указать номер лицевого счета.

Платежная система сама загрузит необходимую информацию пользователя за месяц, а также все сведения о долгах, если они есть.

В Подмосковье онлайн можно получить 194 государственные услуги. С января на региональный портал обратились уже 4,4 миллиона жителей Подмосковья.