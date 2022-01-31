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    31 января 2022, 19:50

    Жители Подмосковья вернули почти 50 млн рублей кешбэком при оплате услуг ЖКХ

    Анатолий Минкин

    Действующая в Московской области программа с кешбэком в размере 1% при оплате коммунальных услуг картой «Мир» позволила жителям вернуть около 50 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

    Жители Подмосковья вернули почти 50 млн рублей кешбэком при оплате услуг ЖКХ

    На сегодняшний день участниками программы стали более 200 тысяч жителей Московской области. Для того, чтобы подключиться к акции, достаточно провести оплату услуг ЖКХ через личный кабинет МосОблЕИРЦ с помощью карты «Мир», зарегистрированной в программе лояльности.

    «Оплачивать коммунальные счета через личный кабинет МосОблЕИРЦ стало еще выгоднее. Жители Московской области уже успели оценить преимущество данной программы, ведь если суммировать платежи с июля по декабрь включительно, то по одному лицевому счету можно получить порядка тысячи рублей в качестве возврата», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

    Зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». На странице оплаты нужно нажать на кнопку «Получить кешбэк МИР» и указать номер мобильного телефона и номер карты.

    Также зарегистрировать карту в программе лояльности можно, нажав кнопку «Активировать» на странице акции. Кешбэк вернется на счет через пять-семь дней после оплаты.

    Акция по возвращению средств при своевременной оплате услуг ЖКХ через карту «Мир» действовала в Подмосковье в прошлом году. В конце декабря стало известно, что программа продолжится до конца 2022 года. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор платежной системы Владимир Комлев и глава ООО «МосОблЕИРЦ» Олег Савельев.