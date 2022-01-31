Жители Подмосковья вернули почти 50 млн рублей кешбэком при оплате услуг ЖКХ

Действующая в Московской области программа с кешбэком в размере 1% при оплате коммунальных услуг картой «Мир» позволила жителям вернуть около 50 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

На сегодняшний день участниками программы стали более 200 тысяч жителей Московской области. Для того, чтобы подключиться к акции, достаточно провести оплату услуг ЖКХ через личный кабинет МосОблЕИРЦ с помощью карты «Мир», зарегистрированной в программе лояльности.

«Оплачивать коммунальные счета через личный кабинет МосОблЕИРЦ стало еще выгоднее. Жители Московской области уже успели оценить преимущество данной программы, ведь если суммировать платежи с июля по декабрь включительно, то по одному лицевому счету можно получить порядка тысячи рублей в качестве возврата», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». На странице оплаты нужно нажать на кнопку «Получить кешбэк МИР» и указать номер мобильного телефона и номер карты.

Также зарегистрировать карту в программе лояльности можно, нажав кнопку «Активировать» на странице акции. Кешбэк вернется на счет через пять-семь дней после оплаты.

Акция по возвращению средств при своевременной оплате услуг ЖКХ через карту «Мир» действовала в Подмосковье в прошлом году. В конце декабря стало известно, что программа продолжится до конца 2022 года. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор платежной системы Владимир Комлев и глава ООО «МосОблЕИРЦ» Олег Савельев.