Подмосковье 18 мая 2023, 13:05 Оплата проезда банковской картой станет временно недоступна на турникетах МТППК с 1 июня АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

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Минтранс Подмосковья предупредил пассажиров о том, что с 1 июня на турникетах МТППК будет временно отключена система «Быстрый путь». Нельзя будет оплатить проезд банковской картой.

Отключение нужно для подготовки к новой билетной системе перед запуском МЦД-3. Она позволит пассажирам получить все преимущества Московского транспорта, но для внедрения программы понадобится заменить оборудование на турникетах. Для этого временно приостановят оплату через «Быстрый путь». Однако пассажиры по-прежнему смогут покупать билеты в мобильном приложении для экономии своего времени.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. Также в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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