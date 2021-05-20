Оплата банковскими картами стала доступна на МЦД

Пассажиры МЦД смогут оплатить проезд по банковским картам. Функция уже появилась на многих турникетах, а вскоре она охватит и все оставшиеся.

Сначала такую возможность протестировали совместно с ЦППК и ВТБ. Окончательно работу этой функции проверят до 7 июня. Затем пассажиры смогут расплачиваться банковскими картами на всех станциях МЦД.

Стоимость проезда в центральной зоне составит 46 рублей, а в пригороде — 54. Пересадка на станции метро и МЦК бесплатна.

Оплата проезда по карте в МЦД — уникальная система, которая выберет самый выгодный тариф с учетом маршрута и времени поездки пассажира.

Расплатиться удастся картами или смартфонами с Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, Mir Pay и другими.

На каждой станции насчитывается не менее двух турникетов, оснащенных считывающими устройствами для оплаты картой.