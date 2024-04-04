Подмосковье 04 апреля 2024, 14:25 Опиловку деревьев завершили в Ступине Пресс-служба администрации г. о. Ступино

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Плановая опиловка деревьев в первом квартале 2024 года завершилась в Ступине. Все порубочные ветви вывезут из округа в течение трех дней.

«При поступлении обращений от граждан, мы обследуем улицу на наличие сухих, поврежденных, больных и аварийных веток. Во время опиловки попадаются аварийные деревья, сгнившие внутри», — сообщила мастер опиловки МКУ «Благоустройство» Оксана Кудряшова.

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По ее словам, работы выполнили на улицах Чайковского и Горького, а также на проспекте Победы. Во время кронирования тополей на улице Горького выявили множество гнилых деревьев, представляющих опасность. Следующая плановая опиловка состоится в четвертом квартале 2024 года.

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