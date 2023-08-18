18 августа 2023, 13:48
Опиловку деревьев проведут во дворах Лобни под контролем инспекторов ГУСТ
Дворовые и общественные территорий приведут в порядок в Лобне. Коммунальные службы уберут мусор, выполнят опиловку деревьев и ремонт детских площадок. Работы пройдут на улицах Чкалова, Чехова, Маяковского, Промышленной и на Букинском шоссе.
Специалисты уберут смет и пыль во дворах с использованием специальной техники. Также покрасят скамейки и урны, покосят траву. В сквере на улице 40 лет Октября удалят сухостой и аварийные деревья.
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Проконтролируют это инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области. Они уже приняли 50% выполненных коммунальщиками работ в Лобне.
Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.
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Лобня
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