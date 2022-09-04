Подмосковье 04 сентября 2022, 22:57 Поделиться Telegram

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Viber Оперу «Садко» у стен Свято-Троицкой Сергиевой Лавры посмотрели более двух тысяч человек В Сергиевом Посаде в рамках проекта «Русская опера у стен монастыря» показали «Садко» Pxhere.com

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На Красногорской площадиСергиева Посада у Свято-Троицкой Сергиевой Лавры театр «Геликон-опера» представил оперу Римского-Корсакова «Садко» в постановке народного артиста России Дмитрия Бертмана. Ее показали в рамках проекта «Русская опера у стен монастыря».

Проекту исполнилось уже семь лет. В этом году его открыли министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев и директор «Геликон-оперы» Владимир Горохов.

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За время существования фестиваля жители и гости Подмосковья могли увидеть прекрасные спектакли, шедевры русских композиторов — оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, «Царская невеста» Николаяя Римского-Корсакова, «Алеко» Сергая Рахманинова, «Мазепа» и «Евгений Онегин» Петра Чайковского. Теперь к ним присоединится и «Садко».

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Свидетелями известного на весь мир произведения великого русского композитора стали более двух тысяч зрителей. Завершился праздник фейерверком. В воскресенье, 4 сентября оперу «Садко» театр «Геликон-опера» представил в Серпухове на Соборной площади Успенского монастыря.

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