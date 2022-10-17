Жителей Подмосковья пригласили на оперу-драму по мотивам романа «Война и мир» | 360°

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17 октября 2022, 15:01

Жителей Подмосковья пригласили на оперу-драму по мотивам романа «Война и мир»

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Московское театрально-концертное объединение «Градский Холл» анонсировало оперу-драму «Le prince André. Князь Андрей Болконский» по роману Льва Толстого «Война и мир». Она откроет новый сезон во главе с новым руководителем Алексеем Рыбниковым.

Постановка пройдет 21 и 22 октября. В ней события романа будут переплетены с документальными сведениями о жизни Александра I, Наполеона и Отечественной войне.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

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