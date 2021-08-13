Оперу «Евгений Онегин» представят на подмосковном фестивале «Русская опера у стен монастыря»

В Московской области 21, 28 и 29 августа пройдет фестиваль «Русская опера у стен монастыря». Театр «Геликон-опера» привезет на него оперу Чайковского «Евгений Онегин» в постановке народного артиста РФ Дмитрия Бертмана.

Оперу представят в Серпухове, Дмитрове и Сергиевом Посаде, сообщили в пресс-службе регионального Минкульта.

Театр «Геликон-опера» является постоянным партнером фестиваля. За время его существования более 20 тысяч зрителей Коломны, Дмитрова и Серпухова увидели шедевры русских композиторов — оперы «Борис Годунов» Мусоргского, «Царская невеста» Римского-Корсакова, «Алеко» Рахманинова, «Мазепа» Чайковского. В этот раз театр покажет публике старинных подмосковных городов оперу «Евгений Онегин» Чайковского.

«Неважно, где живет человек: в столице или за МКАД. Главное, чтобы для него была доступна лучшая в мире музыка, литература и живопись. А если лучшая музыка звучит у стен древнего монастыря, она обретает не только неповторимую акустику, но и новые смыслы», — отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Проект «Русская опера у стен монастыря» она назвала уникальным и для Подмосковья, и для всей России.

«В Серпухове, Дмитрове и Сергиевом Посаде зрители смогут бесплатно послушать оперу Чайковского „Евгений Онегин“ в исполнении звезд театра „Геликон-опера“», — подчеркнула глава ведомства.

Харламова поблагодарила солистов и художественного руководителя театра, народного артиста РФ Дмитрия Бертмана и весь коллектив «Геликон-оперы» за многолетнюю дружбу и особенное отношение к региону и возможность показать жителям Подмосковья лучшие образцы классического искусства.

«Евгений Онегин» — бестселлер мировой оперной сцены, на музыке которого воспитано не одно поколение. Для «Геликона» этот спектакль стал знаковым — на нем выросло несколько поколений звезд театра.

Постановка Дмитрия Бертмана полюбилась публике не только нашей страны — она имела огромный успех на крупнейших оперных сценах мира. С триумфом гастролировала во Франции, Испании, Австрии, Израиле, Польше.

«Для любого режиссера эта опера — квинтэссенция русской музыки и русского духа. Неудивительно, что в мире существует огромное количество постановок „Евгения Онегина“. <…> В этой музыке столько всего, что, пожалуй, хватит на тысячу версий!» — сказал Бертман.

Оперу сыграют 21 августа, в 18:00, на Соборной площади Успенского монастыря в Серпухове. В Дмитрове «Евгения Онегина» покажут 28 августа, тоже в 18:00, на Советской площади Успенского собора. Сергиев Посад увидит ее в 18:00 29 августа на площади у Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Организатором фестиваля «Русская опера у стен монастыря» выступает Министерство культуры Московской области.