Подмосковье 17 марта 2023, 15:14 Оперслужбы Солнечногорска провели смотр техники для тушения лесных пожаров

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Подготовку к пожароопасному сезону начали оперслужбы Солнечногорска. Коммунальщики, лесничии и спасатели провели общий смотр техники для тушения лесных пожаров.

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Участие в смотре приняли 25 человек и 13 единиц оснащенной техники. Это лишь малая часть сил, которые задействуют при тушении летних пожаров в округе.

Только Центрлесхоз имеет 31 единицу разнообразного транспорта от колесного до гусеничного. Солнечногорские спасатели продемонстрировали мотопомпы, актуальные также в период паводков. В арсенале для тушения лесных пожаров также бензопилы, бензорезы, воздуходувы и другая техника.

В запасе у экстренных служб есть еще пара месяцев на подготовку. Следующий этап — проверка пожарных прудов и подъездов к ним в 20 поселениях и пяти СНТ Солнечногорска, которые граничат с лесными массивами.

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