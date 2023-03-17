17 марта 2023, 15:14
Оперслужбы Солнечногорска провели смотр техники для тушения лесных пожаров
Подготовку к пожароопасному сезону начали оперслужбы Солнечногорска. Коммунальщики, лесничии и спасатели провели общий смотр техники для тушения лесных пожаров.
Реклама
Участие в смотре приняли 25 человек и 13 единиц оснащенной техники. Это лишь малая часть сил, которые задействуют при тушении летних пожаров в округе.
Только Центрлесхоз имеет 31 единицу разнообразного транспорта от колесного до гусеничного. Солнечногорские спасатели продемонстрировали мотопомпы, актуальные также в период паводков. В арсенале для тушения лесных пожаров также бензопилы, бензорезы, воздуходувы и другая техника.
В запасе у экстренных служб есть еще пара месяцев на подготовку. Следующий этап — проверка пожарных прудов и подъездов к ним в 20 поселениях и пяти СНТ Солнечногорска, которые граничат с лесными массивами.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спасатели
Солнечногорск
Реклама
Реклама