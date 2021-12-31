Оперштаб по уборке улиц будет работать в Подмосковье в новогодние праздники

Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы в период новогодних праздников. В саму новогоднюю ночь в регионе ожидается сильный снегопад, за безопасностью и содержанием дорог в выходные будут следить в оперативном штабе. В его задачи входит оперативное реагирование на любое изменение погодных условий для того, чтобы дороги Московской области поддерживались в хорошем состоянии для удобства пешеходов и безопасности водителей.

Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, в работе оперштаба задействованы представители Министерства транспорта региона, «Мосавтодора», муниципальных образований. На текущий момент в Московской области для организации оперативной уборки дорог в зимнее время подготовили свыше 3,9 тысячи единиц специальной техники и больше 4,3 тысячи рабочих. Каждый праздничный день на новогодних каникулах на дорогах Подмосковья будет работать столько техники, сколько это необходимо.

«В работе оперативного штаба задействовано более 100 представителей регионального Минтранса и службы инспекции дорог. Особое внимание — уборке дорог в новогоднюю ночь и Рождество», — отметил Алексей Гержик.

По прогнозам, первые дни наступающего года обещают быть снежными, а в ночь на 3 января наступит похолодание. Столбик термометра опустится до −13 градусов.