Подмосковье 31 августа 2023, 09:31 Операционный блок отремонтировали в детском отделении стоматологии в Домодедове Unsplash

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Завершился ремонт операционного блока в детском отделении стоматологической поликлиники Домодедова. Там установили необходимое оборудование и провели магистрали труб, по которым будет идти кислород и закись азота для анестезии. Открытие планируется в октябре.

В отделении появится современный комплекс с рентгеном и анестезиологический аппарат со станцией для подачи кислорода и наркоза. Вскоре дополнительное оборудование установят и в палате пробуждения. Ремонтные работы профинансировало Министерство здравоохранения Московской области.

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По словам главного врача Домодедовской стоматологической поликлиники Михаила Каюгина, лечить маленьких пациентов под наркозом будут по полису обязательного медицинского страхования.

Кроме того, запланирован и ремонт взрослого отделения стоматологии. Там установят новое медицинское оборудование, заменят сантехнику, систему отопления, окна и мебель по программе «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что медицинский колледж в Дмитрове откроют после ремонта к сентябрю.

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