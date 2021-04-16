Операцию «Засада» провели в Пушкинском округе

Госадмтехнадзор начал проведение операции «Засада» в Пушкинском округе, она уже дала ощутимые результаты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С началом дачного сезона инспекторами территориального отдела Технадзора уделяется пристальное внимание соблюдению гражданами правил обращения с отходами.

«Начиная дачный сезон, люди первым делом начинают наводить порядок на своих участках. Хочется напомнить, что контейнеры предназначены только для бытовых отходов, строительный мусор, листву и ветки необходимо утилизировать специальным способом. Забивая контейнеры листвой и строительными отходами, люди создают перенакопление, вследствие чего образуются крупные навалы на контейнерных площадках», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Сотрудники территориального отдела № 8 Госадмтехнадзора провели операцию «Засада» на пересечении улиц Нелидова и Воровского в микрорайне Звягино Пушкинского округа. В ходе операции жителям напомнили о правилах обращения с отходами.

Нарушителей, которые планировали сбросить строительные отходы объемом около 1 кубометра (7-8 мешков) привлекли к административной ответственности.

Напомним, что за нарушение требований по обращению с твердыми бытовыми отходами предусмотрен административный штраф для граждан в размере от одной до двух тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юрлиц — от 100 до 250 тысяч рублей.