Подмосковье 21 июля 2023, 11:26 Операцию по замене хрусталика провели в Королеве для 104-летнего ветерана ВОВ Фото: Евгений Лавряшин

Читать 360tv в

Участник легендарной Битвы за Москву Николай Багаев попал в филиал Королевской городской больницы с сильным нарушением зрения. Один глаз 104-летнего ветерана видел только очертания предметов, а другой и вовсе различал лишь световые импульсы. Офтальмологи приняли решение об операции по замене хрусталика.

«В результате диагностики у пациента выявили катаракту — это помутнение хрусталика, которое существенно снижает зрение. Мы решили оперировать глаз, который не различал даже силуэты, а реагировал лишь на световые импульсы», — рассказала офтальмохирург Ирина Макаренко.

Реклама

Операция осложнилась тем, что помутнение хрусталика было критическим. Также с учетом возраста пациента у него сформировались и другие особенности, которые не позволили поставить стандартный классический хрусталик. Его пришлось дополнительно фиксировать, чтобы он надежно стоял и выполнял свои функции. Вместо стандартных 20-30 минут вмешательство продлилось 1,5 часа.

Через неделю Николай Багаев уже мог различать предметы прооперированным глазом. Это заметно упростило ему жизнь в бытовом плане. В дальнейшем врачи рассчитывают на прогрессивный эффект и существенное улучшение зрения.

Сейчас ветеран лечится дома, принимает капли и лекарства. Через два-три месяца офтальмологи снимут швы после операции.

В годы Великой Отечественной войны Николай Багаев дважды был ранен, но после лечения продолжал воевать и дошел до Кенигсберга. За храбрость и мужество он награжден многочисленными орденами и медалями. Даже молодежь в Королеве хорошо знает ветерана — он частый гость в учебных заведениях, где проводит большую работу по патриотическому воспитанию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».