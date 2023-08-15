15 августа 2023, 16:25
Операцию по удалению увеличенной в 20 раз щитовидной железы провели в МОНИКИ
Специалисты МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского провели операцию по удалению щитовидной железы 62-летней женщины, объем которой превышал норму почти в 20 раз. Ранее пациентка поступила в областной НИИ акушерства и гинекологии с маточным кровотечением, но медики не смогли оказать помощь из-за увеличенного шейного органа.
После проведенного обследования гинекологи диагностировали у женщины злокачественную опухоль матки. Для операции пациентке необходимо установить специальную трубку в трахею, но анестезиологи не смогли этого сделать из-за огромной щитовидной железы. В экстренном порядке женщину перевели в отделение эндокринной хирургии МОНИКИ.
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«Перед нами стояла задача удалить щитовидную железу, объем которой достигал 300 миллиметров, при том что объем здоровой щитовидной железы у женщины не превышает 17 миллилитров. Операция прошла успешно и заняла около двух часов, позволив восстановить нормальное расположение и просвет трахеи», — рассказал заведующий отделением Тимур Бритвин.
Также доктор порекомендовал незамедлительно обращаться к врачу при дискомфорте в области шеи и затруднении дыхания. Специалисты смогут оказать качественную помощь при своевременном выявлении диагноза.
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