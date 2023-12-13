Подмосковье 13 декабря 2023, 12:03 Операцию по удалению шестого пальца ноги успешно провели в Московской областной детской больнице Куваев Виталий Анатольевич / Пресс-служба МОДКТОБ (Кукушкина Елизавета Сергеевна)

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Мальчик семи лет испытывал серьезные трудности во время ходьбы и при подборе обуви, поскольку родился с редкой аномалией — на одной ноге у него было шесть пальцев. Хирурги Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы провели операцию и вернули правильное строение ступни.

«Мы убрали добавочный палец и плюсневую кость, а часть суставной капсулы дополнительного пальца использовали для формирования сустава основного пальца. Сухожилие сгибателя с дополнительного пальца мы пересадили на основной и восстановили правильную анатомию стопы. Со временем функциональность конечности ребенка придет в норму, а последствия данной патологии не дадут о себе знать», — рассказал врач-травматолог-ортопед высшей категории Виталий Куваев.

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Операция позволила вернуть анатомически верное строение ступни ребенка и предупредить развитие комплексов в старшем возрасте.

Главный детский госпиталь Подмосковья достроят к июню следующего года, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Продолжается активный набор врачей, преимущественно по узким и уникальным специальностям.

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