Подмосковье 05 мая 2023, 08:41 Операцию по удалению пациенту злокачественной опухоли кишечника провели в МОНИКИ

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Эндоскописты МОНИКИ удалили мужчине злокачественную опухоль кишечника. Пациент уже оправился после операции и встретился с семьей.

Пациент МОНИКИ Борис Третьяков работает врачом. Он обратился к коллегам с плохим самочувствием, и ему назначили исследование, на котором обнаружили рак.

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«По протоколу послали меня на рентгенологическое исследование всего организма, на котором был выявлен очаг в толстом кишечнике. И с этой проблемой была произведена колоноскопия, где выявлена опухоль, которая требует максимально быстрого хирургического лечения», — поделился Борис.

Операцию провели хирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Михаила Федоровича Владимирского эндоскопическим путем. Это сложный высокотехнологичный метод, который позволяет удалить опухоль целиком, независимо от ее размера. Кроме того, это сопровождается очень низким риском рецидива.

«Если раньше традиционно выполняли хирургическое вмешательство, резекцию одной половины толстой кишки, лимфодиссекцию, то сейчас мы имеем современные возможности эндоскопии. Мы можем внутрипросветно удалить эту опухоль», — рассказал заведующий отделением эндоскопии МОНИКИ Александр Вербовский.

Впервые в России такую операцию провел Алексей Балалыкин 50 лет назад, удалив новообразование с помощью петли и катетера. По его словам, сложность операции в том, что хирург должен проявить мастерство, чтобы проникнуть через все слои, не повредив орган.

«Сейчас современная эндоскопия и великие энтузиасты могут иссечь полость, опухоль вместе со стенкой и зашить тоже внутри, не используя ни проколы, ни открытую хирургию», — отметил вице-президент «Общества эндоскопических хирургов России» Алексей Балалыкин.

Несмотря на все сложности, которые пришлось пройти, Борис Третьяков, выписывался с оптимизмом. Мужчина чувствует себя хорошо, а дома его ждет семья, которая помогала пережить все трудности с первого дня болезни.

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