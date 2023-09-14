14 сентября 2023, 07:00
Операцию по удалению миомы матки провели в Луховицах
Врачи Луховицкой больницы провели операцию по удалению 40-сантиметровой доброкачественной опухоли матки. Ранее пациентка обратилась к медикам с жалобами на боли и увеличенный живот. Как выяснили доктора, последние два года женщина не проходила плановое обследование.
«Такие образования могут препятствовать нормальной работе почек, способствовать развитию инфекционно-воспалительных заболеваний. Также может быть нарушена работа пищеварительной системы. Самое опасное в опухоли — это опасность онкологии», — отметила заведующая акушерско-гинекологическим отделением Луховицкой больницы Лариса Воробьева.
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Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, из больницы ее выписали. По результатам гистологии доктора примут решение о дальнейшей тактике лечения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.
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