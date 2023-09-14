Подмосковье 14 сентября 2023, 07:00 Операцию по удалению миомы матки провели в Луховицах Пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Луховицкой больницы провели операцию по удалению 40-сантиметровой доброкачественной опухоли матки. Ранее пациентка обратилась к медикам с жалобами на боли и увеличенный живот. Как выяснили доктора, последние два года женщина не проходила плановое обследование.

«Такие образования могут препятствовать нормальной работе почек, способствовать развитию инфекционно-воспалительных заболеваний. Также может быть нарушена работа пищеварительной системы. Самое опасное в опухоли — это опасность онкологии», — отметила заведующая акушерско-гинекологическим отделением Луховицкой больницы Лариса Воробьева.

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Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, из больницы ее выписали. По результатам гистологии доктора примут решение о дальнейшей тактике лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

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