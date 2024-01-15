Подмосковье 15 января 2024, 11:07 Операцию по удалению кисты с шеи провели в больнице в Пушкино Пресс-служба Минздрава МО

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Молодой человек в возрасте 18 лет обратился за помощью в отделение челюстно-лицевой хирургии Пушкинской больницы имени профессора Розанова. Он жаловался на увеличивающееся в размерах образование на шее.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, круглое образование на шее пациента напоминало жабры и доставляло эстетические неудобства молодому человеку.

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Врачи выявили срединную кисту шеи — такая патология формируется у человека еще на стадии эмбриона. Как рассказала челюстно-лицевой хирург Айнаш Алискендерова, проблему решили путем операции.

«Иногда люди могут прожить до глубокой старости, даже не подозревая, что у них киста, опасности для жизни она не представляет. В нашем случае это была чисто эстетическая проблема. К тому же опухоль была спаяна с подъязычной костью, когда пациент глотал, опухоль смещалась. Проблему решили хирургическим путем — удалили кисту и наложили косметический шов», — сказала она.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.

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