Подмосковье 21 декабря 2023, 14:13 Операцию по сохранению кисти руки после взрыва петарды успешно провели в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Пациент с травмированной левой кистью после взрыва петарды поступил в приемное отделение Мытищинской больницы. Молодому человеку провели экстренную операцию.

У врачей было всего несколько часов, чтобы спасти кисть 20-летнему парню. Операция прошла успешно.

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«Повезло, что кость не пострадала, поэтому было принято решение сохранить палец и функции кисти. Мы сшили сухожилия второго и третьего пальца, провели аутодермопластику свободным лоскутом на область ногтевой фаланги первого пальца левой кисти. Лоскут прижился и удалось избежать инфекционных осложнений», — рассказал травматолог Никита Поляков.

Функцию кисти удалось восстановить. Пациента ужевыписали домой.

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