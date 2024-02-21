Подмосковье 21 февраля 2024, 10:11 Операцию по извлечению из кишечника детали от пирсинга провели в больнице в Раменском Медиасток.рф

Читать 360tv в

Девушка 17 лет поступила в Раменскую больницу с жалобами на боли в животе. Оказалось, что пациентка случайно проглотила деталь от пирсинга длиной три сантиметра. Металл застрял в области слепой кишки.

Инородное тело, застрявшее в кишке, может спровоцировать пролежень и последующую перфорацию стенки. Через это отверстие предмет может попасть в свободную брюшную полость и повредить другие органы.

Минздрав МО

«Благодаря своевременному обращению, инородное тело удалось удалить эндоскопическим способом — выполнить колоноскопию и извлечь часть пирсинга из просвета слепой кишки», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

Девушка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».