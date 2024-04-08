Подмосковье 08 апреля 2024, 13:53 Операцию на клюве попугая успешно провели в Можайске пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Специалисты Можайской ветеринарной станции провели операцию четырехмесячному волнистому попугаю по кличке Геша. У птицы развилась аномалия роста верхней части клюва.

Ветеринары выполнили обрезку клюва и проконсультировали владельцев по содержанию и кормлению попугая.

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«Клюв птиц представлен роговой тканью. Он, как и когти, в течение всей жизни растет, стирается и обтачивается. Аномалии развития клюва у птиц могут быть вызваны неправильным питанием, несбалансированным рационом и недостаточным потреблением витаминов и минералов», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Благодаря помощи ветеринарных специалистов, попугайчик Геша получил шанс на полноценную и здоровую жизнь.

Ребята, которые сейчас живут в волоколамском оздоровительном лагере имени 28 Героев-панфиловцев, побывали в Центре воспроизводства редких видов животных в поселке Сычево. Дети увидели тигров, лам, викуний, джейранов и других представителей фауны.

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