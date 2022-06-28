Операция в первые часы после рождения. Младенца с редкой патологией спасли в Щелкове

Ребенок в Щелковском перинатальном центре родился с гастрошизисом. При этой патологии у плода не формируются передние стенки брюшной полости. Врачи успели вовремя провести операцию, сейчас малыш проходит реабилитацию вместе с мамой.

Детские хирурги диагностировали гастрошизис у только родившегося младенца. При нем органы ЖКТ находятся снаружи. Как объяснил главный врач перинатального центра Андрей Пастарнак, при промедлении может произойти инфицирование кишечника. Младенцу установили назогастральный зонд сразу после рождения — это помогло снизить уровень давления желудка. Через час ребенка прооперировали.

«Такие дети требуют оперативного вмешательства в первые часы жизни. Иначе кишечник, который находится вне брюшной полости, может инфицироваться. Помимо этого, новорожденный теряет тепло и влагу, испытывает болевые ощущения. Из-за натяжения сосудов кишечника ухудшается кровоснабжение, что может привезти к некрозу», — объяснил главврач.

Сейчас малыш проходит реабилитацию вместе с мамой. Он восстанавливается и набирает вес.