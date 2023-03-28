28 марта 2023, 11:04
Операции по восстановлению голоса начали проводить в МОНИКИ
Подмосковные врачи смогут проводить уникальные операции пациентам, лишившимся возможности говорить. Восстанавливать голос начали в МОНИКИ имени Владимирского.
«Такая операция необходима пациентам со злокачественным заболеванием гортани, которая была полностью удалена в ходе хирургического лечения», — рассказал заведующий отделением опухолей головы и шеи МОНИКИ имени Владимирского Валентин Васильев.
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Вмешательство выполняется при помощи видеоэндоскопа, практически без единого разреза. Голосовой протез устанавливается между задней стенкой трахеостомы и пищеводом. При этом очень важно правильно подобрать и установить протез, чтобы пациент не испытывал перенапряжения при разговоре.Специалисты говорят, что голос к пациентам возвращается сразу после операции, но потребуются тренировки, чтобы говорить легко и громко. Помощь оказывают по полису ОМС.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье дефицит врачей составляет 1,7 тысячи человек. Из них 1,2 тысячи — это работники ФАПов, поликлиник и амбулаторий.
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