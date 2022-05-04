Операции по установке кардиостимуляторов начали делать в Люберецкой больнице

Врачи регионального сосудистого центра Люберецкой больницы в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю сердечно-сосудистой хирургии теперь делают операции по установке кардиостимуляторов. Об этом рассказал главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«Кардиостимуляторы — это медицинские приборы, предназначенные для воздействия на ритм сердца. Их установка поможет не просто продлить жизнь нашим пациентам, у которых наблюдаются тяжелые формы сердечной недостаточности, но и улучшить ее качество», — объяснил он.

Одной из первых пациенток, которой установили там кардиостимулятор, стала 77-летняя Галина Кузнецова. Ранее медики выявили у нее брадикардию — патологию, при которой замедляется частота сердечных сокращений и составляет менее 60 ударов в минуту.

«Около месяца назад пульс стал очень часто падать ниже 40 ударов в минуту. И дети настояли на визите к врачу в поликлинику. Оттуда доктор направила меня уже в сосудистый центр, где мне и сделали операцию», — рассказала она.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо, она уже вернулась домой. т

Такие операции в Люберецкой больнице жителям Подмосковья делают бесплатно, нужно только иметь полис ОМС и направление от лечащего врача.