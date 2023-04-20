Подмосковье 20 апреля 2023, 18:14 Операции по голосовому протезированию начали проводить в МОНИКИ

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Операции по голосовому протезированию теперь проводят в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского (МОНИКИ). Об этом в программе «Область перемен» рассказал заведующий отделением опухолей головы и шеи медучреждения Валентин Васильев. Другие участники эфира сообщили об успешной реализации в регионе федерального проекта «Профессионалитет» и кинофестивале в честь актера Вячеслава Тихонова.

Голосовое протезирование в МОНИКИ

Отделение, которое возглавляет Валентин Васильев, появилось в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского осенью прошлого года. Сейчас там проводят не только радикальное хирургическое лечение, но и органо-сохраняющие, а также реконструктивно-пластические операции.

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«Операции по голосовому протезированию показаны пациентам, у которых по той или иной причине повреждена гортань. Наиболее распространенная причина — злокачественные заболевания гортани», — пояснил Васильев.

Федеральный проект «Профессионалитет» в Подмосковье

В Московской области реализуется федеральный проект «Профессионалитет». Он позволяет освоить некоторые специальности за два года и сразу пойти работать. Программа должна максимально приблизить образование к потребностям региональной экономики. Одна из задач при реализации проекта — оснастить колледжи новейшим оборудованием и пригласить опытных наставников. Проект предполагает гарантированное трудоустройство выпускников при условии наличия положительных рекомендаций за период обучения.

«Введение новой системы нового уровня образования продиктовано политическим механизмом — экономика меняется, меняются студенты, восприятие жизни, и профессиональное образование тоже не должно стоять на месте», — сообщила заведующая кафедрой профессионального образования Центра развития профобразования АСОУ Елена Ряхимова.

Кинофестиваль «17 мгновений»

В Московской области 26 апреля пройдет международный фестиваль «17 мгновений». Его посвятят 95-летию актера Вячеслава Тихонова и 50-летию сериала «17 мгновений весны», где Тихонов сыграл культовую роль советского разведчика Штирлица. В подготовке к мероприятию помогает Министерство культуры Московской области. В этом году в программу включили документальные работы.

«Год для нас действительно юбилейный, мы уже начали наше мероприятие с начала года. Провели просветительский марафон, много встреч, подготовили к выходу книгу, и теперь подходим к фестивалю. Каждый год мы стараемся придумать что-то новое, в программе будет спектакль ГИТИСа, конкурс актерской песни и футбольный турнир между актерами и поклонниками из Сербии, Хорватии и Черногории», — заявила президент кинофестиваля Анна Тихонова.

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