Операции на сердце без единого разреза проводят в Красногорске. Это возможно благодаря ангиографу

Операция на сердце без единого разреза стали реальностью в сосудистом центре Красногорска. Инновационное оборудование позволяет проводить по несколько десятков таких операций в день.

Вместо бригады врачей — всего два человека. У них нет ни скальпелей, ни других страшных инструментов. Все потому, что для работы на новом оборудовании это просто не нужно.

Операции на сердце в сосудистом центре Красногорска проводят с помощью ангиографа. Благодаря этому аппарату область вмешательства в организм равна проколу иглой. Через него по сосудам прямо к сердцу вводится катетер, по которому распространяют контраст. При этом пациент находится в сознании, ведь никакой боли он не испытывает.

Источник фото: телеканал «360»

Быстрые результаты возможны потому, что на ангиографе благодаря рентгену врач видит места образования бляшек и других дефектов, нарушающих кровоток. В это место тут же ставится стент — небольшой металлический протез, который расширяет сосуд и дает крови свободно перемещаться.

«Здесь есть источник тонизирующий излучение, который генерирует рентгеновские лучи и воспринимается детектором. При этом трубка подвижна, мы можем менять проекцию, укрупнять», — рассказал Андрей Ларин, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения сосудистого центра в Красногорске.

Источник фото: телеканал «360»

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Два ангиографа на одно красногорское отделение — история почти уникальная. Если одна операционная занята плановым больным, тому, кого привезли на скорой с инфарктом, ждать не придется. А ведь в таких ситуациях счет идет на минуты. Владимир Гриценко может это подтвердить, ведь он сам попал сюда по срочному вызову и уже через полчаса чувствовал — самое страшное позади.

«Прямо во время операции, как стент установили, я почувствовал облегчение, смог вздохнуть полной грудью, чувство страха прошло. Операция вообще абсолютно безболезненная», — сказал Владимир Гриценко.

Восстановление после операции занимает всего несколько часов. Например, Владимир уже на следующее утро уже ходил, ел и читал книги. Сегодня, на шестой день госпитализации, он говорит, что никаких проблем с сердцем будто и не было.

Источник фото: телеканал «360»

Таких операций в красногорском центре за один только день делают несколько десятков. Владимир Гриценко попал сюда случайно. Мужчина был на даче недалеко от Красногорска. Врачи скорой предлагали ехать в Москву, но он отказался и о своем выборе не пожалел ни на секунду.