Операции на мозге в Коломне проводят с помощью нового оборудования. Первые пациенты уже готовятся к выписке
Без нейрохирургического микроскопа не обходится ни одна операция на головном мозге. Аппарат с космическим названием появился в коломенской больнице не так давно. Он дает максимально полную картину операционного поля. По сути, он является глазами хирурга.
«Это современная, практически топовая модель, позволяющая оценивать все нюансы операционной ситуации», — отметил заведующий отделением нейрохирургии Коломенской ЦРБ Андрей Миронов.
Навигационная система, как в машине, определяет границы опухоли. Эти данные очень важны для хирурга. Они позволяют не просто обеспечить положительный исход операции, но и уменьшить операционную травму, а следовательно, ускорить восстановительный процесс.
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Лидии Демкиной провели такую операцию меньше месяца назад. Головные боли, рассказала женщина, мучили ее с юности. Но, как это часто бывает, она не обращала на это внимания, пока не начала отниматься рука. Диагноз оказался пугающим — опухоль головного мозга. Однако женщина не отчаялась
«Я даже не знаю, как я это восприняла. Понимаете, какое дело, с бодрячком я это приняла», — рассказала Лидия.
Настрой пациента всегда имеет значение. День операции своим вторым днем рождения называет и Наталья Матвеева. У нее были те же симптомы, плюс провалы в памяти. Сейчас она даже не помнит, как поставили диагноз — абсцесс мозга. В себя женщина пришла в прямом и переносном смысле слова только после операции. «То, что я жива, и то, что я с вами общаюсь — это только благодаря этим хирургам», — отметила Наталья.
Зачастую мы не придаем значения симптомам, которые могут означать серьезные изменения в организме. Чтобы избежать опасных последствий, необходимо пройти диагностику с помощью аппарата МРТ.
Ранняя диагностика в лечении опухоли значит не меньше, чем современное оборудование и золотые руки врача.