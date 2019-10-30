Операции на мозге в Коломне проводят с помощью нового оборудования. Первые пациенты уже готовятся к выписке

Современное нейрохирургическое оборудование появилось в больнице Коломны. Навигационная система и специальный микроскоп дают полную картину о состоянии больного, тем самым повышая шансы на успех даже в самой сложной операции. Первые пациенты, которых прооперировали в новых условиях, уже готовятся к выписке.

Без нейрохирургического микроскопа не обходится ни одна операция на головном мозге. Аппарат с космическим названием появился в коломенской больнице не так давно. Он дает максимально полную картину операционного поля. По сути, он является глазами хирурга.

«Это современная, практически топовая модель, позволяющая оценивать все нюансы операционной ситуации», — отметил заведующий отделением нейрохирургии Коломенской ЦРБ Андрей Миронов.

Источник фото: телеканал «360»

Навигационная система, как в машине, определяет границы опухоли. Эти данные очень важны для хирурга. Они позволяют не просто обеспечить положительный исход операции, но и уменьшить операционную травму, а следовательно, ускорить восстановительный процесс.

Источник фото: телеканал «360»

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Лидии Демкиной провели такую операцию меньше месяца назад. Головные боли, рассказала женщина, мучили ее с юности. Но, как это часто бывает, она не обращала на это внимания, пока не начала отниматься рука. Диагноз оказался пугающим — опухоль головного мозга. Однако женщина не отчаялась

«Я даже не знаю, как я это восприняла. Понимаете, какое дело, с бодрячком я это приняла», — рассказала Лидия.

Источник фото: телеканал «360»

Настрой пациента всегда имеет значение. День операции своим вторым днем рождения называет и Наталья Матвеева. У нее были те же симптомы, плюс провалы в памяти. Сейчас она даже не помнит, как поставили диагноз — абсцесс мозга. В себя женщина пришла в прямом и переносном смысле слова только после операции. «То, что я жива, и то, что я с вами общаюсь — это только благодаря этим хирургам», — отметила Наталья.

Источник фото: телеканал «360»

Зачастую мы не придаем значения симптомам, которые могут означать серьезные изменения в организме. Чтобы избежать опасных последствий, необходимо пройти диагностику с помощью аппарата МРТ.

Источник фото: телеканал «360»

Ранняя диагностика в лечении опухоли значит не меньше, чем современное оборудование и золотые руки врача.