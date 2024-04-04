Подмосковье 04 апреля 2024, 20:14 Операции малоинвазивным методом провели в центре материнства Подмосковья МОЦОМД / АРХИВ

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Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства и хирурги-онкологи регионального онкодиспансера совместно прооперировали двух юных пациентов малоинвазивным методом. Об этом рассказали в подмосковном Минздраве.

По словам заведующего детским хирургическим отделением МОЦОМД, детского хирурга Владимира Трунова, малоинвазивные методы операций несут в себе значительные преимущества как пациенту, так и больнице и системе здравоохранения в целом.

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«Так заметно укорачивается время пребывания в стационаре, быстрее происходит возврат к прежнему образу жизни», — рассказал Трунов.

Он добавил, что применение малоинвазивной хирургии будет и дальше использоваться в совместной работе двух учреждений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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