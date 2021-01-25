Операции детям до года начали проводить в перинатальном центре Наро-Фоминска

Врачи перинатального центра в Наро-Фоминске стали оперировать новорожденных до одного года. Первую операцию провели успешно. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Первым пациентом хирургов перинатального центра в Наро-Фоминске стал шестимесячный ребенок. Маленького пациента вместе с мамой уже выписали из больницы, операция прошла успешно.

В центре врачи делают 20 видов операций. Среди них операции на некоторые врожденные патологии, пластика паховых и пупочных грыж, фимоз, короткая уздечка языка и другие.

ГБУЗ МО «Наро-Фоминский перинатальный центр» принимает пациенток с 30 июня 2017 года. Сейчас это крупное многопрофильное медучреждение, которое обслуживает несколько муниципалитетов. Среди них городские округа: Наро-Фоминский, Можайский, Рузский, Волоколамский, Шаховской, Одинцовский, Истра и Лотошино.

В начале прошлого года Наро-Фоминский перинатальный центр первым применил методику танцев во время родов. Врачи говорят, они в восторге от нововведения. Благодаря танцам, роды проходят быстрее. Снижается риск кислородного голодания для ребенка.

Подмосковные врачи стремятся сделать роды максимально комфортными. Родовой зал — уже и не зал, а уютная комната. Но с новейшим реанимационными и анестезиологическим оборудованием.