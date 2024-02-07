Подмосковье 07 февраля 2024, 13:12 Операторы Воскресенского и Алексинского кластеров предоставили технику для уборки снега

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Региональные операторы «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис» предоставили спецтехнику для борьбы с последствиями циклона «Ольга». Организации перешли на усиленный режим работы на фоне сложных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

За сутки в регионе выпало около четверти осадков от месячной нормы. Из-за суровых погодных условий ко многим местам накопления отходов нет проезда. На этом фоне график работы мусоровывозящей техники сразу увеличили на два-три часа, а первые экипажи вышли на маршруты уже в шесть утра.

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Напомним, региональные операторы Воскресенского и Алексинского кластеров обслуживают Люберцы, Жуковский, Раменский округ, Бронницы, Воскресенск, Егорьевск, Шатуру, Солнечногорск, Клин и частично Химки.

Всего для транспортировки отходов у регоператоров «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис» задействовано более 250 спецсредств — мусоровозов, бункеровозов и ломовозов.

Значительные помехи для спецтранспорта также создают неправильно припаркованные автомобили у контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов. Напомним, перекрытие доступа спецтехники к контейнерной площадке влечет наложение административного штрафа или эвакуацию транспортного средства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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