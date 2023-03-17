Подмосковье 17 марта 2023, 11:02 Операторы Системы-112 приняли более 230 вызовов на иностранном языке с начала года

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Операторы-лингвисты Системы-112 оказывают помощь иностранным гражданам в Подмосковье. Работа ведется круглосуточно. Так, с начала года в службу спасения Московской области поступило свыше 230 лингвистических вызовов.

Ежедневно операторы Системы-112 принимают два-три вызова. Они помогают специалистам экстренных служб и другим учреждений общаться с гражданами, не владеющими или плохо владеющими русским языком.

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Иностранцы обращаются за помощью к полиции и скорой помощи, а также просят проконсультировать по бытовым вопросам — например, как восстановить документы.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о повышении зарплат операторов 112 в Подмосковье с 1 марта. Они будут получать на семь тысяч рублей больше.

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