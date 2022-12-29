Подмосковье 29 декабря 2022, 19:35 Операторы «РТ-Инвест» усилят работы по вывозу отходов в Подмосковье в праздничные дни

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В праздничные дни региональные операторы «РТ-Инвест» выведут на маршруты более 100 дополнительной спецтехники. Эксперты прогнозируют рост количества отходов в этот период на 20%.

ТКО «РТ-Инвест» увеличит число машин, ежедневно работающих на маршрутах, до тысячи единиц. Ожидается, что в праздничные дни вырастет объем фракций из стекла, пластиковых бутылок, алюминиевых банок, а также бумаги, картона и подарочной упаковки.

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Кроме того, с 31 декабря по 8 января скорректировали и график вывоза отходов. Интервалы на отдельных контейнерных площадках сократят в 2 раза. Сами комплексы по переработке отходов будут работать без выходных. Совокупно 4 подмосковных КПО «РТ-Инвест» готовятся принять за праздничные дни более 50 тысяч тонн отходов.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал операторов, которые плохо вывозят мусор, пересмотреть подход к данному вопросу. Он также поручил главам округов решить проблемы с невывозом мусора на выходных и довести до региональных операторов, что они должны работать в субботу и в воскресенье.

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