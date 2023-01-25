Подмосковье 25 января 2023, 13:09 Операторы «РТ-Инвест» спишут пени за просроченную оплату вывоза отходов для жителей Подмосковья

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Подмосковные операторы «РТ-Инвест» спишут штрафы за просроченную оплату вывоза отходов в рамках акции «Прощайте, пени!». Так, собственники частных домов, имеющие долги за вывоз мусора, могут не оплачивать пени, начисленные с января 2019 года по декабрь 2022 года. Акция действует в том случае, если погашен основной долг.

«РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») готов списать штрафы на общую сумму 19,5 миллиона рублей. На данный момент больше всего задолженностей числится в зоне деятельности «Рузского Регионального оператора». Из 250 тысяч абонентов 53 тысячи собственников частных домов имеют задолженность за обращение с ТКО на сумму 1,2 миллиарда рублей.

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На территории «Сергиево-Посадского Регионального оператора» из 195 тысяч абонентов 34 тысячи имеют долг на сумму 841 миллион рублей. За 24 тысячи домовладений оплата региональному оператору никогда не производилась.

Для списания пени в рамках акции собственникам домов необходимо погасить сумму основного долга до 31 марта 2023 года. Также «РТ-Инвест» возобновила с января действие скидки в размере 70% на вывоз ТКО для потребителей, проживающих в радиусе двух километров от местонахождения КПО в Коломенском и Каширском городских округах.

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