Подмосковье 26 декабря 2023, 12:20 Операторы подмосковной Системы-112 приняли более 12,5 миллиона вызовов за год Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Подмосковная Система-112 подвела итоги работы за год. За 12 месяцев операторы приняли свыше 12,5 миллиона звонков, в среднем это 35 тысяч обращений в день.

Почти половина звонков требовала реагирования экстренных оперативных служб. Больше всего обращений пришлось на скорую медицинскую помощь — 71% вызовов. Еще 22% — на полицию и ГИБДД.

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Чаще всего заявители обращались в службу спасения посредством телефонного звонка, СМС-сообщений и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

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