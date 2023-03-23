Подмосковье 23 марта 2023, 10:25 Операторы подмосковной Системы-112 оказали психологическую помощь жителям более 500 раз за год

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Психологи Системы-112 в Подмосковье оказали психологическую помощь жителям более 500 раз за год. Ежедневно они обрабатывают от пяти до 15 подобных обращений.

К операторам обращаются по разным вопросам: конфликты в семье, детско-родительские отношения, проблемы на работе и многое другое. Специалисты также помогают людям, попавшим в экстренную ситуацию, координируя их действия до приезда экстренных оперативных служб.

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Операторы-психологи дежурят круглосуточно. За все время работы Системы-112 они приняли свыше 35 тысяч вызовов.

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Ранее в Подмосковье по решению губернатора Андрея Воробьева открыли центры помощи семьям мобилизованных и добровольцев. Поддержку оказывают социальные работники, юристы, волонтеры и психологи.

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