Подмосковье 21 ноября 2023, 15:03 Операторы кол-центров МФЦ обработали 22 тысячи звонков за неделю в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Кол-центры Подмосковья приняли около 22 тысяч звонков за неделю. Чаще всего жители интересовались услугами Росреестра, регистрации в ЕСИА и проверки статуса поданных заявлений.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, всего с января операторы обработали почти 1,2 миллиона звонков. В среднем в контакт-центр ежедневно поступает около трех тысяч вызовов.

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Получить госуслуги в Подмосковье можно в электронном виде через региональный портал. Получить к нему доступ также можно через цифровые зоны МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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