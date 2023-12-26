Подмосковье 26 декабря 2023, 17:56 Операторы горячей линии ГУСТ провели более 11 тысяч консультаций с начала года ГУСТ

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Сотрудники горячей линии ГУСТ Подмосковья провели свыше 11 тысяч консультаций с начала года. По телефону жители могут уточнить законодательные моменты или оставить замечания по поводу работы коммунальных служб.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, операторы старались решить каждый вопрос жителей.

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«Такая обратная связь важна, ведь она позволяет нам увидеть, где требуются улучшения и дополнительные усилия», — сказала она.

Светлана Аипова добавила, что часто жители обращаются на горячую линию по вопросам, которые не относятся к работе ведомства. В таких случаях их перенаправляют в профильный организации.

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