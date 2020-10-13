Операторов подмосковной горячей линии по COVID-19 станет больше

В Московской области расширят штат операторов горячей линии по вопросам коронавируса. Сейчас сотрудники проходят обучение. Кол-центры организуют на базе МФЦ.

Число сотрудников горячей линии увеличат в регионе по поручению властей Подмосковья. Это делается для того, чтобы не приходилось долго ждать ответа.

У операторов горячей линии нет единого центра, где находятся сразу все сотрудники. Они работают на базе своих МФЦ, куда может поступить звонок из любого уголка региона.

«Все специалисты — профессионалы, они проходили подготовку. Она даже сдавали тесты для правильности ответа», — пояснила Ольга Григорьева, заместитель директора МФЦ в Раменском.

В одном из МФЦ в Раменском работают шесть линий для звонков, но при необходимости за пару часов кол-центр может вырасти вдвое. Так было в разгар пандемии. Звонки поступали каждую секунду. Жителей волновало, как записаться к врачу, получить электронный пропуск, что делать, если почувствовал недомогание. Специалисты порой не поднимались со стула целую смену.

В режиме повышенной готовности МФЦ поменяли свой режим работы — вместо восьми вечера закрывались в полночь. Выходили и по выходным. Если у вас есть вопросы по коронавирусу, то ответят на них по номеру телефона горячей линии: 8-800-550-50-30.