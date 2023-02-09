Подмосковье 09 февраля 2023, 18:01 Оператор «РТ-Инвест» стал крупнейшим поставщиком вторсырья на новой платформе МинЖКХ в Подмосковье

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Компания «РТ-Инвест», которая входит в госкорпорацию «Ростех», разместила первые 17 лотов на маркетплейсе АНО переработчиков ВМР Московской области. Всего на платформе появились 40 предложений на общую сумму более 10 миллионов рублей.

Платформу создали в конце 2022 года при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. В планах вывести вторичные материальные ресурсы из «серой зоны».

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«Очень многие покупатели ВМР путем демпинга, других нефинансовых механизмов пытаются влиять на этот рынок. Легализация этого рынка позволит нашим производителям работать в прозрачных условиях», — заявил министр ЖКХ Антон Велиховский.

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В маркетплейсе все вторичные ресурсы размещаются официально. Покупатели смогут в онлайн-режиме увидеть цены, производителей и объемы лотов. Также платформа позволит упростить сделку, контролировать все предложения, формировать рейтинг производителей, вести отчетность по отбору вторичных ресурсов и другое. Все договоры заключаются на платформе в электронном виде.

На площадке присутствуют девять комплексов переработки отходов Подмосковья. Так, 14 лотов разместили КПО «Нева», «Восток» и ГК «Эколайн». Масса всех предложений составляет 1178 тонн вторичных ресурсов.

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