Подмосковье 04 апреля 2023, 02:30 Оператор по обращению с отходами присоединился к месячнику благоустройства в Балашихе Хартия

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Региональный оператор по обращению с отходами «Хартия» присоединился к месячнику благоустройства в Балашихе. Об этом сообщило министерство ЖКХ Московской области.

Акция стартовала в рамках проектов «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД». Она началась с уборки микрорайона Первого Мая, который находится между домом № 11 и торговым центром «Восточный ветер». Территорию приводили в порядок более 30 человек, в том числе волонтеры, сотрудники ТЦ и компании «Хартия».

Предприятие также организовало выдачу инвентаря, например, мешков для мусора и перчаток для уборки. Собранные в рамках акции отходы погрузили в бункер-накопитель объемом восемь кубических метров.

«Уже пятый год подряд весь собранный объем отходов в ходе проводимых на территории Подмосковья субботников направляется напрямую на комплексы по переработке отходов. В частности, „Хартия“ направляет отходы на КПО „Тимохово“», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

С 1 апреля по поручению губернатора Андрея Воробьева в Московской области стартовал месячник чистоты и благоустройства.

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