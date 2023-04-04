04 апреля 2023, 02:30
Оператор по обращению с отходами присоединился к месячнику благоустройства в Балашихе
Региональный оператор по обращению с отходами «Хартия» присоединился к месячнику благоустройства в Балашихе. Об этом сообщило министерство ЖКХ Московской области.
Акция стартовала в рамках проектов «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД». Она началась с уборки микрорайона Первого Мая, который находится между домом № 11 и торговым центром «Восточный ветер». Территорию приводили в порядок более 30 человек, в том числе волонтеры, сотрудники ТЦ и компании «Хартия».
Предприятие также организовало выдачу инвентаря, например, мешков для мусора и перчаток для уборки. Собранные в рамках акции отходы погрузили в бункер-накопитель объемом восемь кубических метров.
«Уже пятый год подряд весь собранный объем отходов в ходе проводимых на территории Подмосковья субботников направляется напрямую на комплексы по переработке отходов. В частности, „Хартия“ направляет отходы на КПО „Тимохово“», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.
С 1 апреля по поручению губернатора Андрея Воробьева в Московской области стартовал месячник чистоты и благоустройства.
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