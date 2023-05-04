Подмосковье 04 мая 2023, 18:56 Оператор МСК-НТ установит новые контейнеры для смешанных отходов в Подмосковье Регоператор МСК-НТ

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Региональный оператор МСК-НТ получил 324 новых контейнера для смешанных отходов. В ближайшее время их установят в Серпухове и Пущине. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Контейнеры начали устанавливать 4 мая. Работы продолжатся в соответствии с утвержденным планом. По словам руководства компании, новые емкости будут установлены взамен старых контейнеров только на площадках, оборудованных в полном соответствии с современными нормативными требованиями.

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В течение месяца контейнеры появятся и на специально обустроенных площадках в Подольске, Чехове и Протвине. Черные пластиковые емкости для ТКО придут заменят серые металлические, которые быстро подвергаются коррозии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени этого года в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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