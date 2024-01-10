Подмосковье 10 января 2024, 11:35 Оперативный штаб по вопросам отопления в Лобне перешел на круглосуточный режим работы Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Оперативный штаб по вопросам отопления в Лобне обрабатывает обращения жителей круглосуточно. Эту работу возглавил глава округа Игорь Демешко.

Обращения жителей по вопросу недостаточных параметров отопления из-за продолжительных морозов сейчас в приоритете.

Реклама

«Для нас важно проверить все обращения по теплу, чтобы в домах лобненцев было уютно. Так, активные жители дома № 5 на улице Ленина сообщили о том, что в квартирах холодно. Дежурная бригада ремонтников управляющей компании выехала на вызов. Провели развоздушивание системы и промывку тепловых сетей многоквартирного дома», — рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Руководитель муниципалитета лично встретился с жителями и проверил в качество работ. Многодетная семья из дома № 5 на улице Ленина сообщила, что температура в квартире пришла в норму. Это подтвердила и их соседка. Работа оперативного штаба и дежурных бригад продолжается.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».