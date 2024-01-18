Подмосковье 18 января 2024, 11:12 Оперативный штаб по уборке территорий создали в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Оперативный штаб по уборке территорий начал работать в Лобне при поддержке главы округа Игоря Демешко и министра Светланы Аиповой. Прорабатываются разные сценарии уборки для всех микрорайонов.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко вместе с руководителем Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светланой Аиповой и профильными службами разрабатывают планы по уборке микрорайонов.

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«Нам предстоит большая работа, но при поддержке Андрея Юрьевича Воробьева мы сможем усилиться и достигнуть поставленных целей в кратчайшие сроки», — отметил Игорь Демешко.

Напомним, 18 января в 17:00 администрация Лобни проведет выездной прием жителей в школе № 4. Светлана Аипова также примет участие с этой встрече и ответит на вопросы горожан.

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