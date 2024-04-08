Подмосковье 08 апреля 2024, 20:28 Оперативный штаб по борьбе с весенним половодьем организовали в Истре Пресс-служба администрации городского округа Истра

Читать 360tv в

В городском округе Истра организовали оперативный штаб по борьбе с весенним половодьем. Ежедневный мониторинг проводится в четырех контрольных пунктах.

С приходом весны многие реки вышли из своих берегов. В результате большого количества снега и его активного таяния не удалось избежать подтоплений. Больше всего от повышения уровня воды пострадал частный сектор и территории садовых товариществ.

Реклама

На прошедшей неделе на 20 участках сотрудники коммунальных служб откачали более 4,5 тысячи кубометров паводковых вод. Для ликвидации подтоплений применили более десяти помп для откачки воды, что привело к снижению уровня по контрольным точкам. Ситуация находится на постоянном контроле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к паводкам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».